Un ataque armado contra una combi en plena Panamericana Sur, en el límite entre los distritos de Surco y San Juan de Miraflores (SJM), dejó un muerto y dos personas gravemente heridas.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, la unidad —que brindaba servicio de colectivo con destino a Ica— se encontraba estacionada en el denominado paradero Soyuz, frente al Mall del Sur, cuando sujetos armados aparecieron repentinamente, realizaron múltiples disparos contra el conductor.

Durante la ráfaga de disparos, un pasajero que ocupaba el asiento del copiloto perdió la vida, mientras que el conductor y otra pasajera resultaron gravemente heridos.

El conductor fue llevado de urgencia al Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, y la pasajera fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. Ambos se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro de seguridad, donde los peritos hallaron hasta 11 casquillos de bala.

Por la violencia del atentado, todo indica que podría tratarse de un crimen relacionado con el cobro de cupos extorsivos; sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada en el curso de la investigación.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, la víctima mortal fue identificada como Yuri Percy Cuentas Simeón, quien viajaba como pasajero en la combi. Por el momento, no se han confirmado los nombres de las personas heridas.