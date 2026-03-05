Un trabajador de transporte colectivo fue asesinado de 18 disparos en la puerta de su casa ubicada en el distrito limeño de Ate Vitarte, a una cuadra de la avenida Andrés Avelino Cáceres. La víctima deja cuatro hijos.

Se trata de Manuel Martín Guzmán García, de 43 años, quien fue sorprendido por sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta cuando estaba en los exteriores de su domicilio, en la Zona L de Huaycán.

De acuerdo a América Noticias, testigos del hecho relataron a los efectivos policiales que uno de los delincuentes descendió del vehículo y vació su cacerina contra la Guzmán García. Tras ello, los malhechores emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Vecinos y familiares auxiliaron a la víctima que fue trasladada al hospital de Huaycán, donde los médicos certificaron su muerte por la gravedad de las heridas.

La víctima deja cuatro hijos en la orfandad, tres de ellos menores de edad. Manuel Martín Guzmán García era el sostén de su familia. La Policía Nacional cercó la zona y revisa las cámaras de seguridad; en tanto, peritos de Criminalística también llegaron al lugar a fin de recolectar casquillos y evidencias.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ate-Santa Anita lidera las pesquisas, y analiza si se trata de extorsión o ajuste de cuentas.