Un total de 140 comerciantes del mercado Nuevo Amanecer, conocido también como mercado Javier Prado, fueron desalojados la noche del domingo en el distrito de Ate. De acuerdo con el reporte de RPP, la intervención se realizó porque los vendedores no contaban con autorización para desarrollar actividades comerciales en un terreno que será destinado a un proyecto vial impulsado por la Municipalidad de Ate y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los comerciantes señalaron que trabajaban en ese lugar desde hace aproximadamente 15 años y pidieron a las autoridades municipales una solución que les permita continuar con sus actividades. Según indicaron, el desalojo afecta el sustento de decenas de familias que dependían de ese centro de abastos.

¿Qué pasará con el terreno?

De acuerdo con la información difundida, el espacio donde funcionaba el mercado forma parte del área destinada a la ejecución del plan vial de la vía Ramiro Prialé. Por ese motivo, las autoridades dispusieron el retiro de los puestos instalados en el predio.

Los vendedores explicaron que el terreno tenía una extensión aproximada de 500 metros cuadrados. Asimismo, aseguraron que se trataba de una propiedad privada por cuyo uso pagaban entre 90 y 120 soles mensuales.

Comerciantes solicitan ser reubicados

Tras el operativo, los afectados pidieron al alcalde de Ate, Franco Vidal, que gestione un espacio donde puedan continuar desarrollando sus actividades comerciales. También solicitaron que la municipalidad evalúe alternativas que les permitan mantener sus fuentes de ingreso.

Los comerciantes indicaron que, luego de varios años trabajando en el lugar, necesitan una solución que les permita reanudar sus labores. Además, señalaron que esperan sostener una reunión con las autoridades para exponer su situación.

Algunos residentes de la zona expresaron su preocupación por la manera en que se ejecutó la medida. Según explicaron, las autoridades debieron otorgar un plazo para facilitar la reubicación de los vendedores antes de retirar los puestos.

El predio permanecía bajo vigilancia de personal de Serenazgo de la Municipalidad de Ate. Los comerciantes permanecían a la espera de que las autoridades municipales brinden información sobre las medidas que se adoptarán tras el desalojo.