Un hombre perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca en los alrededores de un grifo de Primax ubicado en el kilómetro 11 de la Carretera Central, en la avenida Nicolás Ayllón, en la zona de Santa Clara.

El hecho ocurrió durante las últimas horas y movilizó a agentes de la Policía Nacional del Perú hasta el lugar. Las autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Víctima fue identificada

La víctima fue identificada como Anderson Aquino Quiñones, de 44 años. Según el reporte policial, el hombre presentaba tres heridas provocadas por un cuchillo.

Dos de las lesiones se encontraban a la altura del pecho. La tercera herida fue registrada en la espalda.

De acuerdo con testimonios brindados por vecinos y personas de la zona, el ataque se habría producido durante un conflicto con familiares en la avenida Los Lirios. Esta vía se encuentra ubicada en la parte posterior del establecimiento donde finalmente fue hallado.

Tras resultar herido, el hombre salió del lugar en busca de ayuda. Sin embargo, solo logró llegar hasta el grifo, donde terminó falleciendo.

Familiares llegaron al lugar

Luego de conocerse lo ocurrido, familiares de la víctima acudieron a la zona. Sin embargo, los allegados evitaron brindar declaraciones sobre el caso.

Por su parte, los agentes policiales realizaron el aislamiento del área mientras continuaban las diligencias. Personal de criminalística también recopiló información en la escena.

El caso quedó a cargo de la comisaría de Comisaría de Santa Clara. Los investigadores buscan identificar al autor o a los responsables del ataque.

Las autoridades también continúan recogiendo testimonios para reconstruir cómo ocurrió el crimen. El objetivo es determinar las circunstancias exactas del hecho.