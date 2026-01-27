La PNP capturó a cinco presuntos extorsionadores el fin de semana tras un operativo en la asociación Los Frutales de Gloria Alta, ubicada en el distrito de Ate.

Según la PNP, estos sujetos se dedicarían a atacar negocios y obras de construcción en Huaycán para exigir el pago de cupos.

Los detenidos fueron identificados como Benjamín Molina Pérez, Paul Machacuay, Gerald Rodríguez Llerena, Esmeralda Eugenia Suazo y Anthony Morales Salinas, quienes formaban parte de la banda criminal ‘Los Remanentes de los Malditos de Huaycán’.

En el lugar donde fueron capturados, las autoridades incautaron armas de fuego, dinamita y drogas.

“Esta banda se dedicaba al tema de la extorsión, sicariato y robo agravado. Se dedicaban a extorsionar a las personas a través de expresiones de amenaza, como dejándoles dinamita y mensajes por WhatsApp para lograr el cobro de cupos”, declaró a RPP, Jorge Mendoza Espinoza, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Ate Santa Anita.

El jefe policial indicó que Anthony Morales Salinas, alias ‘Yajaira’, estaría vinculado con la muerte de dos policías en un enfrentamiento con delincuentes en Huaycán ocurrido en febrero del año pasado.

La Policía Nacional continuará las investigaciones para determinar si los detenidos están vinculados a otros hechos delictivos.