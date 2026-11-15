La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta banda criminal “Los Faites de Huaycán”, investigada por su posible vinculación con delitos de sicariato y tráfico ilícito de drogas, durante un operativo realizado el sábado 14 de noviembre en el distrito de Ate, Lima.

La intervención se desarrolló en las inmediaciones del paradero Horacio Zeballos, en Huaycán, y permitió detener a cuatro presuntos integrantes e intervenir a una quinta persona. El operativo estuvo a cargo de agentes de la División Regional de Inteligencia de Lima Centro, en coordinación con la Comisaría PNP Huaycán.

Entre los detenidos figuran Tiago García Luján, Aldair Torres Lagos (26), Miguel Ángel Flores (28) y Maricielo Carhuapoma Janampa (21).

Investigan presunta vinculación con asesinato en Huaycán

Según las primeras investigaciones policiales, los intervenidos estarían relacionados con el homicidio de un hombre de 52 años, ocurrido el viernes 13 de noviembre, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron con disparos.

Durante el operativo, los efectivos incautaron 20 municiones calibre .380 ACP, una combi de transporte público que habría sido utilizada para seguir a las víctimas y presuntas sustancias ilícitas, entre ellas envoltorios de droga y una sustancia rosada que sería tusi.

También se decomisaron seis pastillas, una balanza digital, jeringas, utensilios presuntamente utilizados para dosificar drogas, dos celulares y un chip telefónico.

Los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Comisaría PNP Huaycán, con conocimiento del Ministerio Público, para continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades individuales.