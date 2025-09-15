Dos personas perdieron la vida tras un violento choque entre un mototaxi y un auto particular ocurrido en la zona de Santa Clara, en el distrito de Ate Vitarte.

El accidente ocurrió alrededor de las 2 a.m. de este domingo, cuando una pareja de comerciantes abordó un mototaxi para dirigirse a su centro de labores e iniciar su jornada de trabajo.

Mientras el mototaxista y sus pasajeros circulaban por la avenida Mariano Melgar, al llegar a una intersección e intentar girar a la izquierda, fueron violentamente embestidos por un auto que se desplazaba a gran velocidad.

Lamentablemente, la fuerte colisión cobró la vida del chofer del mototaxi, de nacionalidad venezolana, quien falleció en el acto. La mujer que lo acompañaba perdió la vida la mañana del domingo, mientras que su pareja permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del violento impacto, que dejó al mototaxi prácticamente destruido.

De acuerdo con el noticiero 24 Horas, el joven conductor del auto fue detenido, aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

El detenido permanece en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, ubicada en 28 de Julio, en La Victoria. Además, se ha confirmado que el vehículo involucrado en el accidente está registrado a nombre de sus padres.