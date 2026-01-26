El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida este domingo 25 de enero en una zona descampada cercana al río Rímac. La víctima presentaba un disparo en la cabeza.

El hecho que generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras el hallazgo ocurrido alrededor de las 5:00 a. m.

Según Latina Noticias, las cámaras de seguridad registraron a las 3:20 a. m. el ingreso de una mototaxi de color oscuro con detalles blancos, de la cual descendieron dos sujetos junto a la víctima, quien se encontraba amordazada.

Posteriormente, apareció una tercera persona y, de acuerdo con las primeras hipótesis, en ese lugar se habría cometido el crimen antes de que los responsables huyeran con dirección a la Línea Amarilla.

Efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes, tras lo cual el cuerpo fue trasladado a la Morgue de Lima.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a la víctima, determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables.