La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió una advertencia dirigida a los usuarios del Metropolitano sobre las consecuencias del uso indebido de la tarjeta de medio pasaje. La entidad recalcó que quienes incumplan las normas serán sancionados con la suspensión de este beneficio, considerado personal e intransferible.

Durante los primeros meses de 2026, la ATU intensificó sus labores de supervisión mediante operativos inopinados en distintas estaciones del sistema. Estas intervenciones se realizaron en puntos estratégicos como Naranjal, Matellini, Plaza de Flores y la estación Central.

Como resultado de estas acciones, se logró retener un total de 374 tarjetas preferenciales tras detectarse irregularidades en su uso. La medida responde a la necesidad de evitar que personas no autorizadas accedan a un beneficio destinado exclusivamente a ciertos grupos.

El reporte oficial señala que la mayor parte de los casos corresponde a individuos que se hacían pasar por estudiantes universitarios. En total, se identificaron 348 situaciones de este tipo, evidenciando una práctica recurrente dentro del sistema de transporte.

Asimismo, se detectaron 17 tarjetas escolares que estaban siendo utilizadas por adultos, lo que constituye una infracción directa a las normas vigentes. A ello se suman 9 tarjetas destinadas a personas con movilidad reducida que fueron encontradas en posesión de terceros.

Entre los casos más frecuentes se encuentran padres que intentaban movilizarse utilizando la tarjeta de sus hijos. También se registraron situaciones en las que jóvenes prestaban sus tarjetas universitarias a amigos o familiares para acceder al medio pasaje.

Las tarjetas incautadas fueron trasladadas al Centro de Atención de Tarjetas ubicado en la estación Central. En este lugar, los titulares pueden recuperar el saldo disponible, aunque el beneficio tarifario queda suspendido como parte de la sanción.

La entidad explicó que esta medida busca asegurar que el medio pasaje sea utilizado únicamente por quienes cumplen con los requisitos establecidos. Además, se pretende frenar prácticas que afectan la equidad dentro del sistema de transporte público.

¿Qué sanciones aplicará la ATU?

Como parte de las sanciones, la ATU estableció que quienes presten o hagan uso indebido de estas tarjetas perderán automáticamente el beneficio hasta el siguiente año escolar o ciclo académico. Esto implica que deberán asumir el pago completo de la tarifa general de S/ 3.20 en la ruta troncal.

Desde la institución se recordó la importancia de respetar el carácter personal del medio pasaje y evitar su uso compartido.

Finalmente, la ATU informó que continuará ejecutando operativos sorpresivos en diversas estaciones del Metropolitano. Con estas acciones, busca reforzar la fiscalización y desalentar el uso indebido de las tarjetas preferenciales en el sistema.