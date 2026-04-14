La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que iniciará un proceso de renovación total del sistema Metropolitano en los próximos meses. El proyecto contempla mejoras en la infraestructura y un incremento en la flota de buses para optimizar el servicio que diariamente usan miles de ciudadanos en la capital.

El titular de la institución, David Hernández, aseguró que el plan busca transformar la operación del sistema y aumentar la capacidad de atención. Según explicó, la inversión estimada para esta obra alcanza los 200 millones de dólares.

Coordinación interinstitucional para el inicio del proyecto

Tras este anuncio público, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ATU y los concesionarios que operan el Metropolitano sostuvieron una reunión técnica. El objetivo fue revisar los términos de la adenda estructural que permitirá ejecutar la renovación en cada una de las áreas del servicio.

Durante el encuentro se acordó enfocar el proyecto en la mejora del mantenimiento y la eficiencia del transporte. La finalidad es que los usuarios puedan desplazarse con mayor rapidez y seguridad en los horarios de mayor demanda.

En ese contexto, las autoridades resaltaron el valor estratégico de esta etapa de coordinación.

“Paso firme hacia un Metropolitano moderno y eficiente. Reunión clave entre la ATU, MEF y concesionarios del Metropolitano para la negociación de la adenda estructural, enfocada en mejorar el servicio y renovar la flota”, señalañó la ATU a través de sus redes.

🚍 𝐏𝐚𝐬𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐲 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞.



Reunión clave entre la ATU, MEF y concesionarios del Metropolitano 🚍 para la negociación de la adenda estructural, enfocada en mejorar el servicio y renovar la flota. pic.twitter.com/bdYK1NbyGD — Metropolitano (@Metropolitano_L) April 13, 2026

Nuevos buses para el sistema

Una parte central del proyecto estará dedicada a renovar los vehículos actuales que circulan en la vía exclusiva. La mayoría de estas unidades ha excedido su vida útil, lo que ha generado incomodidades en el transporte diario.

De los 200 millones de dólares previstos, 80 millones se destinarán específicamente a la compra de 60 buses con sistema eléctrico. Antes de concretar la adquisición, se establecerá un plazo de 150 días para la elaboración del expediente técnico, el cual será evaluado por personal de la ATU.

Posteriormente, el documento será presentado ante el Banco Mundial para la validación y el financiamiento correspondiente. Esta etapa permitirá asegurar que las nuevas unidades cumplan con los estándares técnicos y ambientales definidos para la capital.

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