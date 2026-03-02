La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio playero del Metropolitano, que permite el traslado de veraneantes hacia las playas de Agua Dulce y Ancón, se encuentra en sus últimos días de funcionamiento.

Dicho servicio especial, habilitado durante la temporada de verano, ha facilitado que miles de limeños y visitantes se movilicen de forma segura y económica hacia los balnearios más concurridos de la capital.

El servicio playero del Metropolitano inició operaciones a comienzos de enero como parte de la estrategia de la ATU para atender la alta demanda de transporte hacia las playas durante la temporada de verano. En su etapa inicial, la ruta ofrecía conexión directa con Agua Dulce, uno de los balnearios más tradicionales y concurridos de Lima.

Posteriormente, la ATU dispuso la ampliación del servicio hasta Ancón, incluyendo la playa Las Conchitas, medida que facilitó el acceso directo de más veraneantes del norte de Lima al litoral, evitando así el uso de transporte informal o de vehículos particulares.

Esta ampliación fue bien recibida por los usuarios, al brindar una opción segura y ordenada para acceder a uno de los balnearios más concurridos de la capital.