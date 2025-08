La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) alertó sobre la presencia de vehículos informales que operan bajo la imagen de la empresa Nueva Estrella, conocida como ‘El Anconero’. El vocero de la entidad, Pavel Flores, precisó que únicamente 143 unidades están habilitadas oficialmente para prestar el servicio.

“El operador de transporte tiene una cantidad de vehículos habilitados. En este caso, son 143 vehículos habilitados. Más allá de eso, son vehículos que, si bien se identifican como ‘anconeros’, no tienen títulos habilitantes; lo que inmediata y automáticamente los transforma en informales”, expresó para RPP.

Flores señaló que varios vehículos llevan los colores de la empresa y recorren la misma ruta, pero no cuentan con los permisos correspondientes. Explicó que al no estar registrados, no forman parte de la empresa formal y tampoco se puede garantizar que los conductores estén debidamente acreditados.

Uno de estos vehículos, que operaba sin autorización, estuvo involucrado en un grave accidente en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. El siniestro dejó tres fallecidos y más de 20 heridos.