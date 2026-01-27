El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández se pronunció este martes sobre el accidente que sufrió un bus del Metropolitano en la Estación México, que resultó con 46 personas heridas.

Durante una entrevista con Canal N, el funcionario informó que la ATU concluyó su informe técnico sobre el accidente y lo remitió a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT), entidad responsable del dictamen definitivo.

David Hernández, presidente de ATU, sobre accidente de bus del Metropolitano: El conductor ha descansado lo que tenía que descansar, el vehículo cumplía con todas las condiciones técnicas y mecánicas



“En este momento nosotros hemos reportado todos los detalles de investigación que hemos realizado. Se ha encargado a la DIPVIAT culminar este informe. Será determinante la información que proporcione”, señaló el alto funcionario.

Según el reporte de Hernández, el conductor respetaba sus tiempos de descanso reglamentarios, el vehículo no presentaba desperfectos mecánicos ni técnicos, y la vía se encontraba en óptimas condiciones. Además, precisó que la estación y su infraestructura no sufrieron daños significativos, lo que permitió mantener la operación normal del sistema.

Accidente se registró el lunes 26 de enero y generó momentos de pánico entre los pasajeros heridos de la unidad de transporte.

La autoridad indicó que corresponde a la policía determinar si elementos como el exceso de velocidad influyeron en el siniestro. Los investigadores evaluarán aspectos cruciales como las huellas de frenado, el eje de circulación del vehículo y su trayectoria para esclarecer las causas del accidente.

“Estamos a la espera del informe final. Nuestro rol ha sido entregar toda la data técnica recopilada”, señaló Hernández.

ATU amplía autorización operativa 16 años a tres empresas formales de transporte

En otro anuncio relevante, la ATU renovó las habilitaciones de tres empresas formales de transporte, ampliando su autorización operativa por hasta 16 años. Entre las beneficiadas figuran Transportes y Service Canadá y Transportes Unidos de Pasajeros 73 S.A. Esta medida busca facilitar el acceso a financiamiento bancario para la adquisición de nuevas unidades vehiculares, respaldada por distribuidoras de vehículos y empresas energéticas.

“Necesitamos reemplazar 9.000 vehículos en Lima y Callao. Esta estabilidad jurídica permite que nuestros operadores accedan a créditos y renueven la flota que la ciudad necesita”, declaró el funcionario.