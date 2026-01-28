La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que a fines de marzo se pondrán en operación las primeras rutas del Corredor Rosado en el Callao, una iniciativa orientada a ordenar el transporte público, reducir los tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre Lima y el primer puerto.

El anuncio se realizó durante una reunión técnica con la Municipalidad Provincial del Callao, encabezada por el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, y el alcalde del Callao, Pedro Spadaro.

Carriles exclusivos y mayor fluidez

Según precisó la ATU, el proyecto contempla carriles exclusivos para buses, lo que permitirá una mayor velocidad comercial, viajes más predecibles y un transporte más ordenado. Además, estas vías priorizadas facilitarán la atención de emergencias de ambulancias, bomberos y patrulleros de la Policía Nacional del Perú.

La entidad destacó que se trata de una “propuesta técnica con buenas noticias para el Callao”, al aprovechar vías recientemente mejoradas e incorporar señalización, paraderos definidos e intervenciones complementarias.

¿Dónde estarán las primeras rutas del Corredor Rosado?

De acuerdo con el cronograma oficial, al 31 de marzo entrarán en funcionamiento dos primeros corredores:

Avenida Tomás Valle , eje clave de conexión con Lima norte.

, eje clave de conexión con Lima norte. Eje vial Venezuela – Miguel Grau – Sáenz Peña, considerado estratégico para el flujo entre Lima y el Callao.

Estas rutas facilitarán el acceso a zonas comerciales, mercados, hospitales y puntos de alta demanda de transporte público.

Asimismo, la ATU informó que entre abril y junio se implementará un tercer corredor rosado, que abarcará las avenidas Perú, Bertello (Paseo Japón) y Carlos Izaguirre, ampliando la red de carriles exclusivos en el primer puerto.

Un proyecto integral al 2030

La implementación inicial forma parte de un plan de largo plazo que prevé, al año 2030, la puesta en marcha de ocho corredores rosados en total, sumando 20,8 kilómetros de vías priorizadas para el transporte público en Lima y Callao.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao, que busca un sistema de transporte más eficiente, seguro y sostenible.

Durante la reunión técnica, también se evaluó la posibilidad de implementar alimentadores del Metropolitano hacia el Callao y la extensión del Corredor Rojo hasta La Punta, como alternativas para ampliar la cobertura del transporte público formal. Además, la ATU anunció que iniciará conversaciones con los operadores para el reajuste de rutas, en coordinación con la comuna chalaca.