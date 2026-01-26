La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que 46 usuarios resultaron afectados tras el accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes a la altura de la Estación México, del servicio Metropolitano.

Mediante un comunicado oficial, la ATU precisó que los pasajeros vienen recibiendo atención médica oportuna en distintos establecimientos de salud, luego de activarse el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) del concesionario.

¿A qué centros de salud fueron trasladados los heridos?

De acuerdo con la información oficial, los usuarios afectados fueron derivados a los siguientes centros médicos:

Clínica Ricardo Palma

Clínica Javier Prado

Clínica Internacional

Hospital Casimiro Ulloa

Hospital Arzobispo Loayza

La entidad detalló que, hasta el momento, 10 personas ya han sido dadas de alta por el personal médico.

ATU habilita líneas de información para familiares

Con el fin de brindar orientación a los familiares de los pasajeros afectados, la ATU puso a disposición líneas telefónicas de contacto para informar sobre el establecimiento de salud al que fue derivado cada usuario:

907 736 419

992 714 132

Asimismo, personal de la ATU se encuentra presente en los centros médicos, supervisando que el concesionario garantice la atención correspondiente conforme a la ley.

Seguimiento y supervisión permanente

La Autoridad de Transporte Urbano aseguró que permanecerá atenta al desarrollo de la emergencia, con el objetivo de verificar que todos los usuarios afectados accedan a la atención médica necesaria y que se cumplan las coberturas establecidas por el SOAT.