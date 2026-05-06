La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que únicamente dos personas permanecen en observación médica tras el accidente registrado en una estación del Metropolitano, en el distrito de San Isidro.

De acuerdo con el comunicado oficial, los demás pasajeros afectados ya fueron dados de alta tras haber recibido atención médica luego del impacto registrado el día anterior.

Entre los heridos que continúan en observación figura el conductor del bus, quien resultó uno de los más afectados por el choque.

La entidad también precisó que la infraestructura afectada por el accidente ya fue completamente restaurada, lo que permite que la estación vuelva a operar con normalidad.

“La infraestructura de la estación ha sido restaurada en un 100%, garantizando la circulación normal de los buses”, informó la ATU.

La autoridad de transporte reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios del sistema y aseguró que seguirá monitoreando la situación en coordinación con las autoridades competentes.

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1/4: En relación con el accidente ocurrido el día de ayer a la altura de la estación Andrés Reyes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa que continúa el seguimiento a la atención de las personas afectadas. pic.twitter.com/fVVfiYCkjE — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 6, 2026