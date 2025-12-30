El presidente del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), David Hernández, sostuvo que, de concretarse el proyecto del tren Lima–Chosica, este debe integrarse plenamente al sistema de transporte urbano de la capital.

En declaraciones a la Agencia Andina, Hernández señaló que la ATU ha previsto la interconexión del futuro servicio ferroviario con el transporte público convencional, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima.

“Hemos previsto la interconexión con los servicios de transporte público convencional, con los corredores y, por supuesto, con la Línea 1 del Metro en la estación Presbítero Maestro, donde existen las condiciones para hacerlo”, indicó.

Presbítero Maestro, punto clave de conexión

La estación Presbítero Maestro, ubicada cerca del histórico museo cementerio del mismo nombre, se encuentra a pocos metros de la vía férrea que opera el Ferrocarril Central Andino, por donde se prevé que circule el tren de cercanías entre el Cercado de Lima y Chosica.

Además, a dos estaciones de distancia, en Miguel Grau, se proyecta la interconexión entre la Línea 1 del Metro y el Metropolitano para el primer trimestre de 2026, fortaleciendo la red integrada de transporte.

Facilitar la continuidad de los viajes

Hernández explicó que un tren de cercanías requiere que los pasajeros puedan continuar su viaje dentro de la ciudad, tarea que corresponde a la ATU.

“Lo que nos toca a nosotros es procurar la integración de viajes para los usuarios que vienen desde Chosica; llevar los servicios de transporte hacia las estaciones del tren para que el pasajero siga su viaje”, subrayó.

Material rodante y avances recientes

Los trenes destinados a cubrir la ruta Lima–Chosica llegaron al país en julio y agosto, procedentes de California (Estados Unidos), tras una donación de la empresa Caltrain gestionada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Este mes, el material rodante fue trasladado al patio taller de Chosica para recibir mantenimiento y recarga de fluidos. Asimismo, se realizaron marchas en vacío para pruebas en la vía.

En noviembre último se anunció la incorporación de la ProInversión al proyecto, con el fin de brindar asistencia técnica.

Prioridad para el Gobierno

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, afirmó que el sector colabora con la MML “para que el tren sea realidad” y remarcó que todo proyecto que contribuya a aliviar el tráfico en Lima es prioridad para el Gobierno.