La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) proyecta implementar una red de ocho teleféricos para conectar barrios ubicados en laderas con el sistema de transporte masivo de la capital .

La iniciativa forma parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2025-2045 y busca integrar estas zonas con el Metro de Lima, el Metropolitano y los corredores complementarios.

Según la propuesta, la red tendría una extensión de 46,8 kilómetros y beneficiaría a más de 950 mil personas, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando el acceso al transporte público.

Entre los proyectos priorizados destaca el teleférico que unirá San Martín de Porres con San Juan de Lurigancho , de seis kilómetros, el cual conectará la estación Tomás Valle del Metropolitano y la futura Línea 3 del Metro con la estación Los Jardines de la Línea 1.

El plan también contempla teleféricos entre Lurigancho y San Juan de Lurigancho, La Victoria y El Agustino, Villa María del Triunfo y Pachacámac —incluido Manchay—, además de los corredores Comas–San Juan de Lurigancho y Ventanilla–Puente Piedra, ampliando la cobertura del transporte en zonas de difícil acceso.

La ATU señaló que estos proyectos no solo facilitarán la movilidad de miles de ciudadanos, sino que también impulsarán el acceso a áreas naturales, lomas ecoturísticas y sitios arqueológicos.

Asimismo, el PMU 2025-2045 incluye una cartera de obras que contempla siete nuevas líneas de Metro, corredores BRT de alta y mediana capacidad, y una amplia red de corredores de buses para Lima y Callao.