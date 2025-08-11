Como parte del avance de las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reabrió dos carriles de la Av. Paseo Colón (Av. 9 de Diciembre), en el tramo comprendido entre el Jr. Washington y la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

La reapertura parcial, que beneficiará a unos 20 mil usuarios diarios, permitirá la operatividad del carril exclusivo para los buses de la ruta 404 del Corredor Morado, que cubre el trayecto desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta Magdalena. Con esta medida, los pasajeros podrán ahorrar hasta 10 minutos de tiempo de viaje.

En diálogo con RPP, Alejandro Vicuña, subdirector de fiscalización de la ATU, informó que la reapertura total de la vía está prevista dentro de un año, cuando las obras de la estación central alcancen su culminación. “Aproximadamente de acá a un año. Los avances del Metro de Lima, las obras de la estación central, están a un 47 %”, precisó.

La medida también contempla la activación de un nuevo paradero a la altura de la Plaza Grau, en sentido hacia SJL, así como la reactivación de los paraderos Bolognesi y Chota, ubicados cerca de la Plaza Bolognesi.

El servicio de la ruta 404 en Paseo Colón funcionará de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., y los domingos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. En tanto, los vehículos particulares y el transporte público convencional seguirán circulando por la Av. 28 de Julio.