El Poder Judicial inició esta mañana la audiencia de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por los presuntos delitos de organización criminal, secuestro y extorsión, en agravio de transportistas y empresarios de Lima Norte.

La diligencia comenzó a las 9:30 a. m. y se desarrolla de manera virtual desde el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, debido a que el imputado se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, bajo estrictas medidas de seguridad.

Reclusión en la Base Naval

Erick Moreno fue entregado el 28 de enero por las autoridades de Paraguay a la justicia peruana. Tras su llegada al país, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, confirmó que el detenido permanecerá recluido en la Base Naval del Callao.

El titular del sector precisó que todas las audiencias, investigaciones y procedimientos fiscales y judiciales se realizarán bajo los protocolos de seguridad establecidos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Presunto cabecilla de organización criminal

De acuerdo con información policial, “El Monstruo” es sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, dedicada a la extorsión sistemática, secuestros y otros delitos.

Las investigaciones señalan que esta red criminal afectó principalmente a empresas de transporte y comerciantes de Lima Metropolitana, especialmente en la zona de Lima Norte, mediante amenazas, cobros extorsivos y hechos de violencia.

La audiencia continuará con la evaluación de los argumentos del Ministerio Público y la defensa del investigado, tras lo cual el Poder Judicial determinará si corresponde dictar la medida de prisión preventiva solicitada.