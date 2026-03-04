En el cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria, en el Cercado de Lima, un vehículo se incendió luego de que el conductor presuntamente lo abasteciera con gas licuado de petróleo (GLP), a pesar de que el sistema del automóvil estaba diseñado para gas natural vehicular (GNV).

Según información de RPP, dicho incidente provocó que la unidad acabara en llamas.

Dicha explosión habría ocurrido como consecuencia de cargar un combustible incompatible con el sistema instalado en la unidad, situación que estaría vinculada a la escasez de gas natural tras la fuga y deflagración en las instalaciones de Transportadora de Gas del Perú, en La Convención, región Cusco.

El mecánico automotriz Julio Huamán indicó que se necesita una modificación especial para poder reemplazar el gas natural vehicular por gas licuado de petróleo.

“Yo tengo que llevar mi vehículo al especialista del sistema de gas para que hagan las modificaciones. Primero, se hace una válvula, se regulan las presiones, porque estás hablando de una presión de GNV de 200 bares a un GLP de 20 bares”, declaró a dicho medio.

Sin embargo, aclaró que esta adaptación no implica cambios permanentes en la instalación, lo que permite volver al uso de GNV una vez se normalice el suministro. No obstante, señaló que, en la práctica, algunos conductores están cargando GLP sin realizar ninguna modificación.

“El carro que se ha quemado ahorita puede haber tenido un sistema de instalación antigua. Y también, de repente, uno de los puntos en contra que siempre hemos conversado es que no le hacen el mantenimiento”, agregó.