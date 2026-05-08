La autopista Ramiro Prialé recuperó la normalidad durante la madrugada de este viernes luego de que un bus averiado que bloqueaba la vía fuera finalmente retirado de la calzada. Desde las 4:00 a.m. los vehículos lograron transitar con normalidad en la jurisdicción de Lurigancho-Chosica.

La unidad de transporte público quedó inmovilizada a la altura de la salida hacia Huachipa desde la tarde del jueves, afectando directamente la conexión entre esta zona y el distrito de Ate. El vehículo malogrado permaneció en plena vía durante toda la noche sin ser removido, lo que provocó largas filas de autos particulares, taxis, buses y camiones en ambas arterias.

Tráfico se prolongó por varias horas

La congestión se extendió por más de 13 horas sin que las autoridades brindaran información clara a los afectados sobre el origen del problema ni los tiempos de solución. Conductores y vecinos documentaron la situación a través de fotos y videos en redes sociales ante la ausencia de comunicados oficiales.

La prolongada espera llevó a muchos pasajeros a bajar de las unidades y continuar su trayecto caminando. Entre los afectados se encontraban adultos mayores, menores de edad y personas con problemas de salud que debieron recorrer tramos considerables a pie durante la noche.

Durante las primeras horas de la emergencia los usuarios denunciarion que no se registró presencia de agentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú en el lugar.