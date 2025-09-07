Avances. La ejecución del tramo central de la Vía Expresa Sur, correspondientes a las vías troncales de tres carriles, en los sentidos de ida y vuelta, será concluida hoy, según anunció la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Esta culminación “permitirá mejorar la transitabilidad y poner en operación el proyecto este mes y beneficiará a miles de usuarios”, señaló Pablo Paredes, presidente del directorio de la entidad.

Estimaciones

En diálogo con la Agencia Andina, Paredes sostuvo que, una vez concluida la etapa de ejecución plena de la Vía Expresa Sur, se podrá unir al Centro de Lima y la Panamericana Sur en solo 30 o 40 minutos.

La reducción en el tiempo de desplazamientos será posible gracias a la conexión con la actual Vía Expresa y a la futura ampliación del Metropolitano, que contará con un corredor central destinado a estaciones y servicios express.

La obra de la Vía Expresa Sur beneficiará a por lo menos 3 millones de usuarios.

“Actualmente los accesos a Lima Sur se dan por la avenida Huaylas o la Panamericana Sur. Este proyecto generará una vía adicional hacia un importante sector de Lima Metropolitana que hoy tiene accesos muy limitados”, estimó.

La nueva vía tiene 5 km de extensión, entre Barranco y San Juan de Miraflores, confirmó el titular de Emape.