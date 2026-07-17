La instalación de tribunas y otros elementos para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil ha generado reclamos entre residentes y peatones de la zona. Las restricciones aplicadas en distintos tramos de esta vía han modificado los desplazamientos habituales de quienes viven, estudian o trabajan en los alrededores.

De acuerdo con el reporte de RPP, vecinos de la zona señalaron que los bloqueos dificultan el cruce peatonal y obligan a buscar rutas alternativas para trasladarse. En algunos casos, indicaron que deben caminar hasta cuatro cuadras, llegando incluso hasta la avenida San Felipe, para encontrar un acceso habilitado.

Los residentes afirmaron que esta situación se presenta cada año durante los preparativos del desfile y cuestionaron que no existan opciones suficientes para facilitar el tránsito de peatones. Según explicaron, las restricciones afectan actividades diarias como llevar a sus hijos al colegio o acudir a sus centros de trabajo.

Uno de los vecinos relató las complicaciones que enfrenta para movilizarse durante el cierre de la vía y explicó que debe modificar su rutina para poder cumplir con sus obligaciones. En ese contexto, expresó su preocupación por la falta de soluciones frente a un problema que, según indicó, se repite desde hace varios años.

“Para poder llevar a mis hijos al colegio, no puedo. No puedo ni salir ni a trabajar. Tengo que estar tomando otros microbuses para poder salir a trabajar. Este problema ya viene desde hace muchos años y nadie da solución”, relató a RPP.

Solicitan medidas para peatones

Ante las restricciones, los vecinos pidieron a las autoridades municipales y a los organizadores del evento evaluar alternativas que permitan un tránsito peatonal más accesible durante los trabajos. Entre sus propuestas mencionaron la instalación de accesos temporales que reduzcan las distancias que deben recorrer para cruzar la avenida.

Las limitaciones para vehículos y peatones continuarán mientras se desarrollen las labores de armado de las estructuras y posteriormente durante el desmontaje de las tribunas. Estas instalaciones forman parte de la preparación para las actividades oficiales por Fiestas Patrias.