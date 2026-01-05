Lo que se inicia como un día de sana diversión y esparcimiento en familia, podría terminar en una tragedia si no se toman medidas con urgencia.

Así lo denunciaron docenas de ciudadanos que se sienten en peligro al transitar sobre el tradicional puente de la Bajada de Baños, de Barranco, que queda tremendamente abarrotado en el verano.

Los ciudadanos afirmaron que los fines de semana y feriados, el paso a desnivel puede ser intransitable por la enorme cantidad de ciudadanos que lo ocupan, y principalmente en horas de la tarde, cuando abandonan las playas de la Costa Verde.

Esta situación quedó en evidencia, nuevamente, durante el feriado del 1 de enero, cuando cientos de niños y adultos quedaron atrapados en medio de la pasarela, en su intento de subir a la parte alta de Barranco.

Preocupación

La enorme cola de bañistas se prolongó desde el acceso al puente, en la Playa Baños, hasta la parte superior de la Bajada de Baños, cruzando incluso el Puente de los Suspiros.

“¿Qué sucederá si nos agarra un temblor aquí, sin poder correr a ningún lado?. Además, nadie sabe si este puente está diseñado para soportar a tanta cantidad de gente”, señaló la ciudadana María Quintanilla, al ingresar a la pasarela, luego de disfrutar de un día sol en la playa Agua Dulce.

La tarde de ayer, el citado puente soportaba una cantidad de ciudadanos mucho más manejable que la registrada durante el pasado feriado, por lo que no se registraron inconvenientes.

El gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de Barranco, Luis Requena Medina, informó a los medios que el municipio implementó su Verano Seguro 2026, con el cual se desplegaron 100 efectivos por turno, desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., para fiscalizar y ordenar el flujo de personas.

Se espera que la situación no llegué a mayores.