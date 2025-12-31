Delincuentes armados atacaron a balazos una combi de la empresa Etecsa, que cubre la ruta entre Villa El Salvador y Surquillo, generando temor entre conductores y pasajeros.

El hecho ocurrió en la avenida María Reiche, cuando el conductor se dirigía a un grifo para abastecer de combustible a la unidad.

Así fue el ataque a la combi

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Exitosa Noticias, muestran que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la combi y se colocaron a la altura del asiento del chofer. En ese momento, uno de ellos realizó un disparo directo contra el vehículo.

Antes de huir, los atacantes arrojaron una bolsa al interior de la unidad. Dentro había una nota amenazante y cuatro casquillos de bala. Según el conductor, el mensaje estaba dirigido a los gerentes de la empresa de transportes.

Pese a la violencia del ataque, el chofer y su hermano quien lo acompañaba resultaron ilesos.

“Yo no trabajo de noche, solo iba al grifo. La moto se me acerca, me botan una bolsa con una notificación y cuatro balas. Me dijeron que se lo entregue a la empresa. Luego sacó el arma y disparó”, relató el conductor afectado para Exitosa Noticias.

Amenazas desde diciembre

Una transportista de la misma línea denunció que este no sería un hecho aislado. Aseguró que desde el 24 de diciembre la empresa viene recibiendo amenazas extorsivas de una banda criminal identificada como Seguridad del Sur.

“Se avisó a la empresa que había llegado una amenaza extorsiva, pero no se tomó acción. Hoy han vuelto a amenazar a otro chofer y le han disparado”, señaló.

La trabajadora también expresó su temor ante la falta de seguridad. “Soy madre de familia y quiero llegar viva a mi casa”, agregó.

Cobros diarios y temor entre transportistas

Según la denunciante, conductores de empresas informales que operan en la zona estarían pagando cupos diarios de entre 5 y 10 soles a distintas bandas criminales para evitar ataques.

Las autoridades informaron que las cámaras de seguridad de la zona serán claves para identificar a los responsables, quienes huyeron con rumbo desconocido.

El ataque contra la combi de Etecsa vuelve a evidenciar el avance de la extorsión en el transporte público y la creciente vulnerabilidad de los conductores en Lima Sur.