Una balacera se registró este lunes en el mercado Carrillo Albornoz, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, que ha dejado como saldo un muerto y dos heridos, según informó RPP.

De acuerdo con los relatos recogidos, un hombre armado ingresó al mercado con la intención de atacar a un vigilante del establecimiento. El trabajador logró huir hacia el interior del recinto, mientras el atacante inició una persecución.

Disparos ocurrieron en la sección de carnes

Durante la persecución, el sujeto realizó varios disparos en la sección de carnes, impactando a clientes que se encontraban realizando sus compras.

El hecho ocurrió entre las 11:00 a.m. y el mediodía, en un horario de alta concurrencia de personas dentro del mercado.

Según pudo conocer RPP, la víctima mortal fue identificada como William Jesús Severino Villafuerte, quien fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde ingresó sin vida a la unidad de trauma shock.

Dos personas resultaron heridas tras el ataque

Las personas heridas fueron identificadas como Aldo del Carpio Bazán, de 59 años, y María Antonia Cruz Zapata, de 62 años, quienes recibieron impactos durante los disparos realizados por el atacante.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura del presunto atacante ni las circunstancias que motivaron el hecho.