Un partido de fútbol amateur en el distrito de San Luis fue interrumpido cuando dos sujetos armados ingresaron a la cancha sintética y abrieron fuego contra los asistentes. El ataque dejó tres personas fallecidas y dos heridas, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP) a Exitosa Noticias.

El hecho ocurrió en la cuadra 1 de la avenida San Juan, en un inmueble donde, de acuerdo con el área de Fiscalización de la Municipalidad de San Luis, funcionaban sin licencia una cancha sintética en el segundo piso y una discoteca en el primer nivel.

Sicarios llegaron en motocicleta

De acuerdo con información policial, se trataba de una “pichanga” de ciudadanos de nacionalidad venezolana cuando dos hombres con el rostro cubierto, a bordo de una motocicleta, ingresaron al segundo piso del local y dispararon directamente contra los presentes.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que dos personas habrían sido el objetivo principal del ataque.

“Han disparado sus armas contra dos sujetos venezolanos, uno de ellos aún no identificado. Son tres personas que han resultado heridas por arma de fuego y uno de ellos ha fallecido posteriormente”, declaró.

Víctimas fallecieron en el lugar y en hospital

La PNP informó que los tres fallecidos serían de nacionalidad venezolana. Dos murieron en el lugar del ataque, mientras que la tercera víctima perdió la vida cuando era trasladada al Hospital Dos de Mayo.

Los dos heridos permanecen internados en dicho centro de salud, bajo observación médica.

Posible ajuste de cuentas

El ataque se registró pese a la reciente prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta, medida vigente desde el 20 de enero en Lima y Callao. Aun así, los agresores habrían infringido la norma para cometer el crimen.

Las autoridades manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas.

“Hay una selección del objetivo, un marcaje y un reglaje. Todo indica que se trataría de una venganza o ajuste de cuentas, pero aún es prematuro afirmarlo. La investigación continúa”, sostuvo Arriola.

Local fue clausurado

Tras lo ocurrido, el área de Fiscalización de la Municipalidad de San Luis clausuró nuevamente el local, reiterando que no contaba con los permisos de funcionamiento necesarios para operar.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables del ataque y esclarecer el móvil del crimen.