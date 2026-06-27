Un agente de seguridad que prestaba servicios para el empresario de zapatillas Fritz Durand Falcón, conocido como el ‘Tío Fritz’, fue atacado a balazos cuando se encontraba en el ingreso del establecimiento comercial ubicado en la cuadra dos de la avenida Grau, en el Cercado de Lima. La Policía Nacional investiga el hecho bajo la hipótesis de un presunto caso de extorsión, debido a los antecedentes de amenazas contra el negocio.

El atentado ocurrió mientras la víctima permanecía en la puerta del local revisando su teléfono celular. En ese momento, dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta y se detuvieron frente al establecimiento, según registraron las cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran que uno de los ocupantes descendió del vehículo y disparó en varias oportunidades contra el trabajador. Tras concretar el ataque, ambos escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido.

El agente herido identificado como Andrés Meza Echajalla fue auxiliado por sus compañeros de inmediato y trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo para recibir atención médica.

Investigación en curso

Luego del atentado, efectivos de la comisaría de Cotabambas y peritos de Criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Como parte del trabajo en la escena, los especialistas acordonaron la zona y encontraron un casquillo de bala.

De acuerdo con la información policial, el trabajador permanece fuera de peligro. El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal, que busca identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque.

Entre las principales líneas de investigación, la Policía considera que el atentado estaría relacionado con un presunto caso de extorsión. Esta hipótesis se sustenta en las amenazas que el establecimiento dedicado a la venta de ropa y zapatillas habría recibido con anterioridad.

Uno de los antecedentes ocurrió en mayo de 2025, cuando un desconocido ingresó al negocio y lanzó una granada tipo piña. El artefacto no llegó a detonar, pero el hecho generó alarma entre los propietarios y las personas que se encontraban dentro del local.