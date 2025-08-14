Un conductor de la empresa de transporte público TransLima resultó herido tras un ataque a balazos en Los Olivos. El hecho ocurrió en el paradero final de la avenida Izaguirre, cuando el bus, que cubre la ruta San Martín de Porres – Jesús María, culminaba su recorrido y fue interceptado por una motocicleta, según informó América Noticias.

Según la Policía Nacional, desde el vehículo menor se efectuaron al menos siete disparos contra la unidad. Tres de ellos alcanzaron al chofer, quien fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde se encuentra estable.

Testigos relataron que el ataque fue repentino: dos personas en moto se acercaron al bus y uno de ellos abrió fuego. Pasajeros y transeúntes se resguardaron para evitar ser alcanzados por los proyectiles. Personal médico y efectivos policiales llegaron al lugar para brindar auxilio y controlar la situación.

La Depincri de Los Olivos ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables. La principal hipótesis apunta a un posible caso de extorsión, ya que en junio pasado otro conductor de TransLima fue atacado a balazos en circunstancias similares, también cerca de su paradero final.

Ante la situación, la Policía ha reforzado el patrullaje en la zona y ha solicitado a la empresa aportar registros de cámaras de seguridad y reportes de amenazas previas. La comunidad exige medidas urgentes para frenar los ataques contra el transporte público, que ponen en riesgo la vida de conductores y pasajeros.