El pánico se apoderó en una cevichería ubicada frente al mar, en Barranca, cuando un sicario intentó asesinar al propietario del local en presencia de familias y comensales.

El atacante ingresó al restaurante y apuntó directamente a la cabeza del empresario gastronómico.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por América Noticias, el crimen no se concretó debido a que milagrosamente el arma del delincuente se trabó en el instante en que iba a disparar.

El desperfecto del arma permitió que un familiar del dueño reaccionara y arrojara un vaso al sicario, logrando desestabilizarlo y frustrar el ataque.

Tras el fallido intento, el sicario huyó del establecimiento mientras apuntaba a los clientes que buscaban refugio. Y es que en el exterior lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta, con quien escapó por un acceso cercano a la playa.

Pese a la gravedad de los hechos, la Policía informó que no se ha presentado una denuncia formal, lo que dificulta las investigaciones.

Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en la zona y exigieron mayor presencia policial para garantizar la seguridad en los balnearios.