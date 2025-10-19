Una jornada de peleas de gallos en Paramonga, provincia de Barranca, terminó en tragedia con la muerte de Jorge Castillo Corzo, de 55 años, quien fue alcanzado por la navaja de un ave mientras ayudaba en los preparativos del evento.

El hecho ocurrió en el coliseo local, donde cada fin de semana se congregan aficionados a este tipo de espectáculos, informó América Noticias.

Castillo no participaba en la pelea, sino que había sido invitado para amarrar la navaja a un gallo que no le pertenecía. En medio del procedimiento, el ave se giró inesperadamente y lo hirió en el muslo derecho.

De acuerdo con testigos, el gallo actuó de forma inusual, sin seguir el comportamiento típico de enfrentarse a otro oponente. Fue descrito como “loco” por quienes presenciaron el accidente. La cuchilla, sin embargo, causó una lesión grave y profunda.

El médico legista Jorge Albínez Pérez determinó que se trató de una herida punzocortante de siete centímetros de profundidad, la cual comprometió la arteria femoral y provocó un sangrado masivo. La causa del deceso fue un shock hipovolémico.

Según los familiares, la atención médica no fue inmediata. Castillo fue trasladado en una moto lineal hasta un centro de salud cercano, donde llegó aún consciente, aunque muy debilitado. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

El hecho ha generado cuestionamientos entre los deudos, quienes consideran que las autoridades locales deben revisar con mayor rigor las condiciones de seguridad antes de autorizar eventos de este tipo.

Jorge Castillo era un vecino conocido en Paramonga. Además de criador de gallos, se dedicaba a la artesanía, elaborando caponeras, mantas y llaveros con plumas y esporas que distribuía a distintas regiones.