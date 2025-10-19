Un ataque a plena vía pública en el Cercado de Lima dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido, según reportaron los familiares.

El suceso ocurrió en la cuadra dos de la avenida Aviación, cuando las dos víctimas conversaban y fueron atacadas por un sujeto que disparó por la espalda antes de huir en una motocicleta, informó América Noticias.

Imágenes de cámaras de seguridad registraron la acción: un sujeto se aproxima por detrás y abre fuego contra los hombres. Uno de ellos cayó de inmediato; el otro, que vestía una casaca ploma, intentó refugiarse en un establecimiento cercano pero también fue alcanzado por los disparos.

La familia identificó al fallecido como Luis Alberto, de 38 años y padre de familia. Su primo, que fue atacado primero, permanece internado en estado delicado en el hospital Dos de Mayo.

Los deudos insisten en que ambos no tenían vínculos con actividades delictivas y además rechazan antecedentes o amenazas previas.

El padre del fallecido relató que, tras escuchar las detonaciones, salió a la calle y encontró a su sobrino herido; luego halló a su hijo junto al baño del local donde intentó refugiarse.

En la fachada del negocio familiar colocaron un lazo negro en señal de luto. Los familiares han pedido que la División de Homicidios de la Dirincri asuma la investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.