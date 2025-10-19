El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, encabezó la cuarta mesa de diálogo con representantes del Ministerio Público y de diversas empresas de transporte público de Lima, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para erradicar la extorsión y los homicidios que afectan al sector transporte.

Durante la reunión, el titular del Mininter destacó la importancia de estos espacios de trabajo entre los operadores de justicia y el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Asimismo, anunció que se incorporará a representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Transportes a las próximas mesas, con el fin de consolidar la articulación interinstitucional.

Tiburcio enfatizó que el Gobierno será “implacable contra las mafias de extorsión” y reafirmó su compromiso de fortalecer el marco legal que permita una acción más efectiva de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Lamentó, además, el reciente asesinato de un chofer en Lurín, presuntamente a manos de extorsionadores, y expresó su respaldo a las empresas formales de transporte que generan empleo y contribuyen al país.

El ministro precisó que el presidente José Jerí Oré ha instruido al Ministerio del Interior a mantener sus puertas abiertas para recibir propuestas ciudadanas en materia de seguridad.

“Hay una prioridad en el sector transporte, pero eso no deja de lado a la ciudadanía en general”, afirmó. La cita contó con la participación de altos mandos policiales y funcionarios del sector Interior.