El gobierno del presidente José Jerí aceptó las renuncias de Freddy Hinojosa y Carmen Giordano, dos funcionarios que ocupaban puestos clave en el Despacho Presidencial y que habían sido designados como personal de confianza durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.

Fredy Hinojosa se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores y Carmen Giordano como asesora de la Secretaría General , marcando ambas salidas un paso significativo en la reestructuración interna del equipo de gobierno.

Las renuncias fueron formalizadas mediante resoluciones oficiales que llevan las firmas del presidente José Jerí, y del premier Ernesto Álvarez. En los documentos se agradece a ambos funcionarios por los servicios prestados a la institución.

Estas dimisiones se producen en un contexto de cambios estructurales impulsados por la nueva administración del presidente Jerí, quien asumió el cargo luego que el Congreso aprobó la vacancia de Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral".

Tanto Freddy Hinojosa como Carmen Giordano formaban parte del círculo cercano y de confianza de Boluarte. Su salida del Despacho Presidencial refleja el proceso de transición y el movimiento del nuevo Gobierno para colocar a su propio personal de confianza en puestos estratégicos.

Las resoluciones que oficializan las separaciones de los cargos fueron publicadas en el diario El Peruano.

Carmen Giordano, amiga íntima de Dina Boluarte

La íntima amiga de la presidenta Dina Boluarte, Carmen Giordano Velásquez, trabajó en Palacio de Gobierno desde que la mandataria asumió el cargo. Giordano, abogada de 48 años, no declaró que su exesposo y padre de sus hijos fue proveedor del Estado desde 2022.

En 2019, durante la postulación del recién fallecido William Contreras como decano del Colegio de Abogados de Lima, la amistad entre Boluarte y Giordano ya era sólida. Giordano apoyó incondicionalmente a Boluarte durante su postulación a la vicepresidencia, y su nombre figura en el cuaderno amarillo que registró reuniones de la mandataria durante la contienda electoral.

Según Cuarto Poder, Giordano Velásquez es abogada y economista, con pocos registros de su historial laboral. En 2006, buscó ser Parlamentaria Andina sin tener éxito alguno. Hasta la fecha, de acuerdo al informe del Jurado Nacional de Elecciones, solo trabajó en dos notarías, y su declaración jurada indica tres breves asesorías externas para municipios y gobiernos regionales.

A pesar de su historial, la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, la contrató en noviembre de 2021 como consultora en Palacio de Gobierno. Desde que llegó a Palacio, su salario mensual fue de 15 mil soles.

El padre de los hijos de Carmen Giordano, Francisco Valerio Fidel, se convirtió en proveedor del Estado, ofreciendo servicios al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a cargo, en ese entonces, de Dina Boluarte.

De acuerdo a Cuarto Poder, Valerio Fidel, ingeniero industrial y docente de la Universidad Continental, cobró 176 mil soles al Midis desde noviembre de 2021 hasta enero de este año.

Anteriormente, en declaraciones a América Televisión a la amiga de Dina Boluarte negó conocer que el padre de sus hijos tenía trabajo en el referido ministerio y afirmó que se trató de una “coincidencia”.

Fredy Hinojosa

Fredy Hinojosa, exvocero presidencial de Dina Boluarte y exdirector ejecutivo de Qali Warma, enfrenta un cúmulo de denuncias e investigaciones que lo colocan en el centro de la polémica por presuntas irregularidades durante su gestión en este programa de asistencia social.

Las acusaciones no son nuevas y se extienden hasta su paso por el desactivado Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa).