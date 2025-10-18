Una madre de familia, identificada como víctima indirecta de la creciente ola de extorsiones al transporte en Lima, falleció la madrugada de este sábado, dos días después de haber resultado gravemente herida en un ataque a balazos contra una combi de transporte público en el distrito de Lurín.

La mujer, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, deja a cuatro hijos en la orfandad.

Este lamentable deceso se suma a la muerte del chofer de la unidad, ocurrida en el mismo atentado perpetrado por sicarios el pasado jueves.

Noticia en desarrollo...