Un fatal accidente de tránsito se registró en la provincia de Barranca, donde una camioneta se despistó y terminó volcada dentro de un parque, dejando un muerto y tres heridos. El hecho ocurrió cuando el vehículo se dirigía hacia el distrito de Supe y fue grabado por los propios ocupantes segundos antes del impacto.

En las imágenes difundidas se observa a los jóvenes gritando y jugando dentro de la cabina, mientras una de las pasajeras grababa con su celular. Al llegar a una curva pronunciada, el conductor perdió el control del vehículo, que salió violentamente de la vía.

La camioneta impactó contra barandas de seguridad y señalizaciones, para luego volcarse con las llantas hacia arriba dentro de un parque de la zona. De acuerdo con información policial, el grupo regresaba de una reunión social realizada en Barranca.

Víctima viajaba en la tolva del vehículo

Producto del violento despiste, Pedro Simeón Erazo, de 29 años, falleció en el lugar. La víctima viajaba en la tolva de la camioneta y, según familiares, era aficionado al básquetbol y deja en la orfandad a un niño de tres años.

Los otros tres ocupantes del vehículo resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladados de emergencia a un centro de salud de la jurisdicción.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional del Perú informó que el conductor negó haber estado al volante al momento del accidente, versión que contradice el video grabado por los propios ocupantes.

Peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito analizan las imágenes para determinar si existieron conductas negligentes como distracciones o exceso de velocidad. El material audiovisual será clave en el proceso para establecer responsabilidades penales.

La camioneta permanece bajo custodia policial mientras se realizan los exámenes técnicos correspondientes.