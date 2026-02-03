El Puente de los Suspiros, uno de los principales símbolos turísticos de Barranco, se cerrará totalmente al tránsito peatonal desde hoy y permanecerá así durante seis meses como parte de un operativo de conservación patrimonial dispuesto por la municipalidad distrital y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La medida coincide con la temporada de mayor afluencia turística y con las celebraciones por San Valentín. Las autoridades indicaron que el cierre busca prevenir accidentes y proteger una estructura histórica que data del siglo XIX.

El acceso al puente, que conecta la Bajada de los Baños con el centro histórico de Barranco, estará restringido por 180 días mientras se ejecutan trabajos de reforzamiento estructural. Durante este periodo, personal municipal controlará la zona y se han habilitado rutas alternas señalizadas para peatones, vecinos y turistas.

PRESUPUESTO

El proyecto fue formalizado mediante un convenio entre la Municipalidad de Barranco y Mincetur y estará a cargo del Consorcio Barranco, con una inversión superior a S/ 1 millón.

Las labores incluyen el reemplazo del entablado, mantenimiento de vigas, refuerzo de elementos metálicos y restauración de barandales y faroles históricos, además de la instalación de iluminación LED y trabajos eléctricos.