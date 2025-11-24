Molestia, indignación, y un enorme rechazo, es lo que se percibe en miles de vecinos de Barranco, debido un cuestionado proyecto que pretende desarrollarse en la playa Las Sombrillas, en la Costa Verde, en dicha jurisdicción.

Los indignaron señalaron que la iniciativa plantea construir un mall, casino, y restaurantes en el espacio natural, en perjuicio de miles de residentes y visitantes de toda Lima.

Los ciudadanos realizaron una manifestación en la zona en conflicto, a fin de llamar la atención de las autoridades e impedir que el proyecto sea ejecutado.

Los manifestantes denunciaron que más de 10 mil metros cuadrados de playa serían privatizados, afectando el libre acceso y el disfrute del litoral barranquino.

La situación -dijeron los manifestantes- es crítica teniendo en cuenta que estamos próximos a la llegada del verano.

Contexto

La indignación ciudadana es originada por una concesión otorgada hace 20 años a la empresa Capital Properties SAC, durante la gestión del exalcalde distrital Martín del Pomar.

Actualmente, tras un fallo arbitral, la compañía tendría derecho a tomar posesión del espacio público.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, aseguró que el proyecto aún no cuenta con los certificados necesarios para iniciar obras, entre ellos, el de compatibilidad que debe emitir la Autoridad del Proyecto Costa Verde.

En este marco, señaló que si la iniciativa se llega a concretar, sería a consecuencia de un acto irregular.

Deportistas, bañistas y pescadores, se sumaron a la protesta, y advirtieron que el proyecto impactará directamente en sus actividades profesionales, recreativas y económicas.