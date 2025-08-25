La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) anunció la proyección gratuita de la película argentina El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010. La función se realizará el martes 26 de agosto, a las 7:00 p.m., en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la sede institucional de San Borja (Av. De La Poesía 160).

La actividad forma parte del programa Bibliocine, que busca democratizar la cultura y fomentar el análisis crítico a través del cine. Esta proyección, de ingreso libre, marca el cierre del ciclo Argentina: un recorrido cinéfilo, desarrollado en colaboración con la Embajada de Argentina en el Perú en el marco de los 175 años de la fundación de la BNP por don José de San Martín.

Una historia de justicia, memoria y amor

Dirigida por Juan José Campanella, la cinta está protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella. Narra la historia de un funcionario judicial jubilado que decide escribir una novela sobre un caso no resuelto de hace décadas, explorando temas como la memoria, la justicia y el amor.

La película está basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri y es considerada una de las producciones argentinas más reconocidas internacionalmente por su guion, dirección y actuaciones.

Compromiso cultural

Con esta actividad, la BNP reafirma su compromiso de ser un multiespacio que acerque la cultura a la ciudadanía a través de diversas manifestaciones artísticas. El ingreso es por orden de llegada y no requiere inscripción previa.