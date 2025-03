Tras dos días de que se inició el incendio en Barrios Altos, Rafael López Aliaga brindó una conferencia de prensa donde aseguró que se tomarán diversas medidas sobre este siniestro.

Una de las inmediatas acciones fue declarar a intangibilidad en la zona para que ninguna vivienda pueda almacenar mercadería.

Por ello, el comandante general de Bomberos, Juan Carlos Morales Carpio, opinó sobre las recientes declaraciones del Alcalde de Lima.

“Nosotros venimos asistiendo emergencias donde nos encontramos con este mismo panorama. No sabemos exactamente como las autoridades no se dan cuenta y dicen que están haciendo acciones. Hoy escuchaba al alcalde de Lima de que va prohibir el ingreso de mercadería a esta zona; o sea, ha tenido que suceder esto para recién tomar acciones y eso es lo que me parece lamentable”, expresó a Exitosa.

Comandante de los Bomberos sobre incendio en Barrios Altos: Otros tres edificios corren riesgo de colapsar

Juan Carlos Morales, comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, aseguró que al menos siete edificios quedaron inutilizables tras el incendio en Barrios Altos, Cercado de Lima.

Morales dijo que de estos edificios, cuatro han colapsado, mientras que otros tres tienen sus estructuras completamente dañadas y solo es cuestión de tiempo para que se derrumben.

“Hay tres que han sufrido serios daños estructurales, que posiblemente se van a caer, porque el fuego dentro de muchos de los pisos de los edificios que todavía están parados sigue ahí y no podemos tener acceso, porque si nos acercamos mucho puede derrumbarse”, manifestó a RPP.

“Las viviendas yo creo que sí (son recuperables), pero los edificios de almacenaje esos han quedado inutilizables. Son siete, cuatro ya cayeron y tres que están con estructura dañada”, añadió.

Sobre la complejidad del incendio que hasta el momento ha dejado 11 familias damnificadas y 16 afectadas, de acuerdo con información de la Municipalidad de Lima, el comandante afirmó que no se ha visto un incendio así desde la tragedia de Mesa Redonda.

“Después de mucho tiempo, creo que desde Mesa Redonda. Ha estado la Alta Dirección del Cuerpo de Bomberos, comandante, vicecomandante, inspector, jefe territorial, jefes departamentales. Todos hemos estado porque era muy complejo y lo primero que decíamos era hay que defender a los vecindarios y a los propios bomberos”, refirió.

Asimismo, Juan Carlos Morales indicó también que uno de los principales problemas que tuvieron los bomberos para atender este siniestro, es la construcción de estos inmuebles. Por ese motivo, cuestionó que las autoridades no permitan a los bomberos poder participar en las inspecciones técnicas de las edificaciones.

“A los bomberos hace muchos años les quitaron la facultad de participar de las inspecciones técnicas para ver los sistemas contra incendios, ya no participamos, antes lo hacíamos”, sostuvo.

“Es un tema de la legislación que nos quitaron, inclusive, las especificaciones o normas técnicas para edificaciones de moles, nosotros hemos tratado de dar opiniones de cómo deberían ser a través de nuestros especialistas, cosa que en el Ministerio de Vivienda están que lo analizan, que lo ven y no dan el pase”, agregó.