El comandante Carlos Gallardo, del Cuerpo de Bomberos, señaló que el incendio desatado en Barrios Altos, en Cercado de Lima, está “confinado”; es decir, no hay riesgo de que el fuego se extienda, no obstante, dejó en claro que la extinción total del siniestro puede durar entre dos o tres días.

“No está extinguido totalmente. Son procesos que nosotros hacemos, ¿ok? Esto puede durar dos, tres días, no sé. Tenemos que llegar al foco del fuego o, de manera real, esperar que se queme, de manera continuada”, señaló a RPP.

El comandante reconoce que los agentes se encuentra exhaustos en la lucha contra el siniestro que ya supera las 40 horas.

“El requerimiento es el de siempre, el agua, que es nuestro principal recurso. Personal tenemos, (pero) está exhausto, está agotado. Estamos haciendo los relevos con las comandancias de Lima y Callao, con las cuatro comandancias que componen la provincia de Lima y Callao; y seguimos hasta que esté totalmente extinguido”, expresó.

Asimismo, Gallardo señala que otras dificultades que afronta el personal de bomberos es el peligro del colapso de las estructuras incendiadas.

“El riesgo que tenemos desde ayer y que ya se presentó en horas de la mañana, y es muy probable que se siga presentando, es el colapso de otras estructuras que han estado expuestas al calor intenso”, sostuvo.

“No hay quintas (afectadas), afectación a la población no hay. Hay riesgos, sí, pero no afectación a la población”, añadió.