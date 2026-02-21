La búsqueda del suboficial S2 PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, desaparecido en el río Rímac tras intentar rescatar a un perrito, será retomada este sábado a primeras horas, informó el comandante de bomberos Marco Pajuelo.

Las labores fueron suspendidas la noche del último viernes debido a las condiciones climatológicas, el incremento del caudal y la escasa iluminación, factores que impedían continuar con seguridad el operativo.

“La caída (del agua) es muy violenta y agresiva, lo que dificulta el trabajo para encontrar a nuestro hermano”, señaló Marco Pajuelo Herrera, de la Cuarta Comandancia Lima Centro.

“El objetivo es encontrar a nuestro hermano”, incidió.

El bombero y agente de la Policía Nacional del Perú fue arrastrado por la corriente alrededor de las 10:00 a. m., a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima. Según los reportes, descendió inicialmente con una soga de seguridad para alcanzar al animal, pero al retirarse la línea de vida para aproximarse más, ambos fueron arrastrados con dirección hacia el Callao.

Para reforzar el despliegue se conformó un comando unificado de rescate integrado por la Policía, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Ministerio de Salud, el SAMU, la Municipalidad de Lima y Línea Amarilla, con apoyo de la Marina de Guerra y la Policía Aérea.

Durante la jornada se realizaron sobrevuelos con drones desde el punto de la emergencia hasta la desembocadura, a fin de ubicar al efectivo.