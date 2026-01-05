Un mototaxiste de 30 años, identificado como Heberth Rivas Manzano, quien pertenecía a la Asociación Pioneros de Breña, fue asesinado a balazos. El crimen ocurrió este domingo alrededor de las 10:30 p.m. en la calle Manaos del distrito de Breña, cuando la víctima esperaba pasajeros estacionado en su paradero habitual.​

Según la información policial dos sujetos, un peruano y un extranjero identificados como presuntos miembros de la banda criminal “La Federación”, lo interceptaron y le dispararon varias veces sin mediar palabra. Los atacantes huyeron en motocicleta tras consumar el homicidio, motivados por la negativa de Rivas a pagar cupo extorsivo.​

PNP llega hasta la escena del crimen

La Policía Nacional desplegó un operativo inmediato que culminó con la captura de ambos presuntos responsables. El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, confirmó que incautaron la motocicleta utilizada en el ataque y otros elementos probatorios clave.​

PNP acordona la zona para realizar las pesquisas que permitirán esclarecer el crimen.

La organización “La Federación” opera en Breña y San Juan de Lurigancho exigiendo a transportistas informales sumas iniciales entre S/3,000 y S/5,000, con cupos diarios de S/5 a S/10 pagados vía billeteras digitales. Tras el asesinato, compañeros de la víctima reportaron recibir mensajes amenazantes de la misma red criminal.​

Pese al estado de emergencia, los residentes de la zona continuan exigiendo a las autoridades respuestas más efectivas para frenar la delincuencia.