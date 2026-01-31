La ola de violencia criminal continúa afectando a la población en diversos distritos de Lima. Esta vez, el distrito de Breña registró un nuevo caso cuando un hombre con discapacidad física resultó herido tras la detonación de un artefacto explosivo colocado contra una unidad de mototaxi.

El atentado se registró alrededor de la 1:00 a.m. en la intersección de los jirones Orbegoso y Napo. Un grupo de delincuentes llegó a bordo de una motocicleta y un vehículo menor, dejando el explosivo adherido a la parte delantera del mototaxi antes de huir sin rumbo conocido.

Vigilante descubrió el explosivo

El encargado de vigilancia, un hombre de 58 años que padece diabetes y se moviliza en silla de ruedas, se percató de la presencia de los sospechosos desde el vehículo donde descansaba. Al acercarse para inspeccionar la unidad menor, descubrió el artefacto explosivo.

Cuando intentó alejarse para protegerse, el dispositivo detonó, alcanzándolo con la onda expansiva. La víctima recibió atención médica de emergencia en un centro de salud cercano debido a la gravedad de sus lesiones, agravadas por su condición de salud preexistente.

Amenazas previas

El propietario de la unidad afectada presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú. Aunque no recibió amenazas directas previas al atentado, informó que los dirigentes de la Asociación Amanecer, de la que anteriormente formaba parte es blanco de mensajes extorsivos por parte de la banda autodenominada ‘La Federación’.

“Los extorsionadores han pensado que yo pertenezco a la asociación y me han dinamitado la mototaxi, por la línea. Hace dos semanas habían estado comenzando a mandar imágenes por WhatsApp a las asociaciones. Nos pedían ponernos a derecho sino iban a comenzar a dejar muertos”, denunció el afectado ante la prensa.

Cinco asociaciones bajo amenaza

El transportista reveló que en el distrito de Breña operan cinco asociaciones de mototaxistas que pagan un cupo diario de S/5 por unidad a los extorsionadores. La Asociación Amanecer habría sido el objetivo principal de las recientes amenazas que escalaron de mensajes intimidatorios a un ataque explosivo.

Ante la gravedad del atentado y el riesgo para su vida, el propietario de la unidad ha decidido retirarse definitivamente del rubro de mototaxis en la zona.

“He decidido alejarme del sector para salvaguardar mi vida”, manifestó.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables del atentado y determinar la conexión con la presunta organización criminal ‘La Federación’, que opera mediante amenazas y ataques explosivos contra transportistas en el distrito de Breña.