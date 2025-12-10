Un mototaxi fue embestido por un bus de transporte público en San Juan de Lurigancho (SJL), dejando tres personas heridas. El choque ocurrió la mañana de este martes en el cruce de las avenidas Próceres de la Independencia y San Hilarión Oeste.

Las cámaras de vigilancia del sector registraron que el bus habría cruzado la luz roja, mientras el mototaxi avanzaba con luz verde.

El impacto expulsó violentamente al conductor y a sus dos pasajeras hacia la pista. Entre ellas, una mujer de 76 años fue estabilizada por paramédicos del serenazgo que llegaron minutos después.

Así ocurrió el accidente, según las cámaras

El siniestro se produjo alrededor de las 11:00 a. m. En el video de seguridad se observa a dos buses cruzando la intersección sin detenerse; uno de ellos choca de manera frontal contra el mototaxi.

El conductor del vehículo menor, un hombre de 55 años, sufrió heridas múltiples pero superficiales. Las pasajeras presentaron lesiones en piernas, cabeza y muñecas. Vecinos y transeúntes corrieron a auxiliarlos tras escuchar el estruendo del impacto.

Testigos denuncian imprudencia recurrente

Los residentes de la zona aseguraron que este tipo de maniobras imprudentes son frecuentes en la avenida Próceres.

“Se pasaron la luz roja, vienen embalados. No respetan para nada”, afirmó una testigo. Otra vecina indicó que algunos conductores incluso manejarían bajo los efectos del alcohol: “No tienen cuidado, parece que llevaran animales”.

El bus era conducido por John Michel Ortiz Vega, de 37 años, quien fue trasladado a la comisaría de La Huayrona para las diligencias correspondientes.

Daños materiales y video clave para la investigación

Ambos vehículos quedaron con daños de consideración. El mototaxi perdió el parabrisas y parte de su estructura lateral quedó destrozada. Las autoridades indicaron que el registro de las cámaras municipales será determinante para establecer responsabilidades.

Los vecinos demandaron mayor fiscalización del tránsito en este punto crítico, especialmente en horas de alta congestión vehicular.