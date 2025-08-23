Un bus de transporte público perdió el control en la avenida Pastor Sevilla, a la altura del cruce con la avenida María Reiche, en Villa El Salvador, y terminó empotrado en una vivienda tras colisionar con varios vehículos.

La unidad, perteneciente a la empresa Real Star, impactó contra cuatro buses estacionados de la empresa E.T. 41 antes de chocar con una casa de material prefabricado. En su interior se encontraba una madre junto a su hija, quienes resultaron ilesas.

Cabe precisar que el bus acumulaba más de S/30 mil en papeletas, situación que genera preocupación entre los vecinos por la falta de control en las unidades que circulan en la zona.

La propietaria del inmueble, Elizabeth Medina, pidió a la empresa de transportes hacerse responsable de los daños ocasionados y cubrir la reconstrucción de su vivienda.