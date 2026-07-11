La empresa de transporte Emmanuel retomó sus operaciones este sábado 11 de julio luego de suspender temporalmente sus actividades tras tres ataques armados registrados en las últimas semanas. Según el reporte de RPP, los buses volvieron a salir desde su paradero ubicado en la avenida 9 de Diciembre, en el distrito del Rímac, con destino a Huaral.

El reinicio del servicio se realizó después de que la compañía evaluara las condiciones para garantizar el traslado de pasajeros y la labor de sus trabajadores. Las unidades volvieron a circular con medidas de seguridad implementadas tras los atentados que afectaron a la empresa.

¿Qué dijo la empresa?

A través de un comunicado, Emmanuel informó que decidió restablecer sus viajes diarios luego de tomar medidas orientadas a proteger a sus usuarios y colaboradores. La compañía señaló que mantendrá el compromiso con el servicio que brinda a sus pasajeros.

En el punto de salida se observó la presencia de un patrullero perteneciente a la comisaría Piedra Liza. Según indicaron los trabajadores, los efectivos policiales realizan labores de resguardo durante la salida de los vehículos como parte de las acciones adoptadas después de los ataques.

La empresa informó que los precios de los pasajes no tendrán modificaciones tras el reinicio de las actividades. Las tarifas continuarán en S/8 de lunes a viernes y en S/10 durante los fines de semana.

¿Por qué suspendieron el servicio?

Emmanuel suspendió sus operaciones luego de registrar tres atentados contra sus unidades en distintos puntos de Lima. Los ataques ocurrieron en Carabayllo, San Martín de Porres e Independencia.

Uno de estos hechos dejó herido al conductor Gary Yarleque Ferrer, de 53 años, quien recibió impactos de bala durante un ataque contra una de las unidades de la empresa. El trabajador permanece internado mientras sus familiares solicitan un traslado a otro establecimiento de salud.



