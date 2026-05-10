La Policía Nacional logró la captura de “La viuda negra”, una mujer acusada de haber coordinado el asesinato de su esposo, un empresario que murió en un ataque ocurrido dentro de una discoteca en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con las investigaciones, la sospechosa habría organizado el crimen con el objetivo de tomar control de los negocios de la víctima.

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando se registró un triple homicidio en un local nocturno del distrito. En ese hecho murieron el empresario Saúl Ernesto Callahua Quispe, su administrador y un músico que se encontraba en el lugar.

¿Qué revelaron las investigaciones?

En un inicio, las autoridades manejaban la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, las pesquisas realizadas durante los últimos meses cambiaron el rumbo de la investigación.

Agentes de la División de Investigación de Homicidios determinaron que la entonces pareja del empresario estaría involucrada en la planificación del ataque. Por ese motivo, fue intervenida como presunta autora intelectual del crimen.

Durante el operativo también fueron detenidos un presunto sicario y un hombre que tendría una relación sentimental con la investigada. Los tres permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias del caso.

#Perú #NoticiasPerú ♬ sonido original - Latina Noticias @latinanoticias Tres personas fueron detenidas por el crimen contra el dueño de discotecas en San Juan de Lurigancho, Saúl Ernesto Cayllaga Quispe, entre ellas, la pareja del hombre asesinado. Cynthia Gutierrez Ortiz es señalada como la autora intelectual del delito y fue capturada junto a su presunto cómplice, un trabajador de seguridad de una de las discotecas de la víctima, y al sicario que habría llevado a cabo el crimen. Los acusados son investigados por triple homicidio, pues, aunque el empresario era el objetivo del ataque, otros dos trabajadores de la discoteca perdieron la vida. Los implicados permanecerán detenidos por siete días mientras la Policía investiga el caso. #LatinaNoticias

Móvil del crimen

El jefe de la División de Investigación de Homicidios, coronel PNP Carlos Morales, explicó que el principal móvil del crimen habría sido el control de los negocios del empresario.

En ese contexto, detalló que la principal investigada habría buscado quedarse con la administración total de las empresas de su pareja. Según las investigaciones, Cynthia Bianca Gutiérrez Ortiz habría coordinado el asesinato para asumir el manejo de esas actividades económicas.

Las autoridades también identificaron que la relación entre ambos atravesaba problemas antes del crimen. Ese distanciamiento es evaluado como uno de los factores que habrían influido en la planificación del ataque.

La Policía y el Ministerio Público continúan recogiendo testimonios y evidencias para esclarecer cómo se ejecutó el triple crimen. Además, se revisan los movimientos financieros realizados por la investigada antes y después del asesinato.

Según información policial, los tres detenidos registran antecedentes penales. Las autoridades buscan determinar el grado de participación de cada uno en el caso.