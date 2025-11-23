Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Chukis de Manchay’, dedicada a la extorsión de comerciantes en Pachacamac. Según informó RPP, la intervención se produjo luego de que la dueña de una bodega denunciara que era obligada a pagar 50 soles semanales desde hace dos años, además de una cuota inicial de 10.000 soles para no atentar contra su vida.

Según la agraviada, los pagos se realizaban de manera continua por temor a represalias. Tras formalizar la denuncia ante la PNP, se activó un operativo encubierto para detener a los responsables.

Intervención en pleno cobro de la extorsión

Cuando uno de los implicados llegó a la bodega para recoger la cuota semanal, agentes encubiertos lo intervinieron de inmediato. Durante sus primeras declaraciones, el detenido indicó que actuaba por encargo del presunto líder de la organización, conocido como ‘Carnero’.

Con esa información, el personal policial se dirigió a un inmueble ubicado en un asentamiento humano de la zona, donde se logró la captura del resto de los presuntos integrantes de la banda.

Detenidos e incautaciones

Los capturados fueron identificados como:

Steven Yair Castro Chagua

Carlos Giregui Moscoso Guere

Joseph Loaiza Vázquez

Johan Smith Guillén Cárdenas

Luis Ángel Quispe

Fiorella Sánchez

Durante la intervención se incautaron dinero en efectivo, cinco celulares y una tarjeta de crédito, presuntamente vinculados a las actividades de extorsión.

La Fiscalía de Lurín fue notificada de inmediato para continuar con las diligencias e iniciar el proceso correspondiente.